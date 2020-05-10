يُتلف الكبد.. ظهور وباء شرس في الصين بسبب الفئران

أعلنت جامعة هونغ كونغ، في تقرير لها أمس السبت، أن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن “CHINADAILY”، إن هذا الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان، ويقضي عليه خلال بضعة أيام.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من وجود المرض في الأساس ويصاب به المواطنون، إلا أن المرض بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة.

وكانت جامعة هونغ كونغ، قد حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض.

وأظهرت أبحاث الأطباء، علاقة الفئران بهذا المرض، وتأثيره المميت على الانسان.

ويأتي هذا، بعدما تمكنت الصين، من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.