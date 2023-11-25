يُركز على الخيانة.. فيلم وثائقي مثير حول حياة النجمة شاكيرا

يُرتقب إصدار فيلم وثائقي مثير عن حياة الفنانة الكولومبية شاكيرا، يركز على التغييرات الدرامية في حياتها التي تلت انفصالها المؤلم عن جيرارد بيكيه.

وحسب موقع Daily Mail، يُتوقع أن يكون الفيلم الوثائقي حول الدراما التي عاشتها شاكيرا وسيحمل عنوان “The cheating and me” أو “الخيانة وأنا”.

ويُعتقد أن الفيلم سيكون عبارة عن تحويل أغاني الانتقاد إلى شكل وثائقي.

وأضافت الصحفية: “من الواضح أن شاكيرا تقوم بتسجيل مواد بصرية لمشروع سمعي بصري. سواء كان فيلماً وثائقياً أو واقعاً وثائقياً”.

هذا وانفصلت شاكيرا وبيكيه في ماي من العام الماضي بعد 11 عاماً معاً. وقد وقَّعا اتفاقية حضانة الأطفال في ديسمبر الماضي بعد مفاوضات مطولة توجت بلقاء استمر 12 ساعة مع محاميهما.

وانتقلت شاكيرا إلى ميامي مع أبنائهما في أفريل. قبل مغادرتها لبدء حياة جديدة في فلوريدا.

ولفتت شاكيرا الأنظار بعد الانفصال من خلال إصدار أغانٍ انتقادية مرتبطة بالانفصال. التي وجهت فيها سهاماً سامة نحو بيكيه وصديقته الجديدة، كلارا شيا.