يُنتج 4.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز.. حكار يتفقد حقل حاسي باحمو

توجه اليوم الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، إلى حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون، وذلك استكمالا لبرنامج زيارته الميدانية التي قادته يوم أمس إلى ناحية حاسي مسعود.

وحسب بيان للمجمع، دخل حقل الغاز لحاسي باحمو حيز الخدمة مؤخرا. حيث سيسمح بتوفير مستوى إنتاج قدره 4.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

وتشمل البنية التحتية المتعلقة بتطوير واستغلال هذا الحقل شبكة تجميع لربط 24 بئر غازي. ومحطة معالجة الغاز بطاقة إجمالية تقدر بـ 6 مليون متر مكعب يوميا.

كما تتضمن خط نقل للغاز المعالج بطول 111 كلم، وقاعدة حياة تتسع لـ 270 عامل. وكذا شبكة طرق على امتداد 150 كلم، بالإضافة إلى مهبط للطائرات بطول 1.7 كيلومتر.

واعتمدت سوناطراك في مخطط تطوير هذا الحقل الغازي على إشراك عدة شركات جزائرية وطنية وخاصة وكذا شركات فرعية.

على غرار المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، الشركة الوطنية للقنوات. والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء.

ويأتي ذلك تجسيدا لاستراتيجية المجمع الخاصة بتشجيع المحتوى المحلي. حيث بلغ مستوى الإدماج الوطني قرابة 50 بالمائة من الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع.

ويكلل دخول حقل حاسي باحمو حيز الخدمة مجهودات سوناطراك الحثيثة القاضية بتطوير الحقول الغازية في الجنوب الغربي.

وشهدت الأخيرة هذه السنة دخول مشاريع أخرى حيز الخدمة على غرار حقل حاسي تيجران. والذي تقدر طاقته الانتاجية بـ 04 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

بالإضافة إلى حقل تينركوك الذي تبلغ سعته الانتاجية ما مقداره 04 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

هذا وأشار البيان، إلى أن هناك مشاريع تطويرية هامة تقوم بانجازها سوناطراك من أجل الرفع من قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي. وتعزيز تموقعها كأبرز الموردين في الأسواق الطاقوية العالمية.