بوعناني أمام فرصة ذهبية لدخول تاريخ المنتخب الوطني

سيكون الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، بدر الدين بوعناني، أمام فرصة لدخول تاريخ المنتخب الوطني من أوسع الأبواب.

وذلك على هامش مواجهة المنتخب الوطني ضد النيجر، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 22.00 ليلاً.

وفي حال مشاركة اللاعب بدر الدين بوعناني في المواجهة، فسيكون أضعر لاعب يشارك مع المنتخب الوطني في مباراة رسمية.

بعمر 18 سنة و 3 أشهر، محطما بذلك رقم لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر، بأصغر لاعب في تاريخ الخضر لما شارك ضد ليسوتو عام 2016 في تصفيات كان 2016.