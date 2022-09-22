ّأمطار رعدية مرفوقة ببرد تصل إلى 40 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من استمرار تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد. حيث ستصل إلى 30 ملم محليا إلى غاية فجر يوم الجمعة.

كما ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية هي كل من البيض، الاغواط، غرداية، المنيعة.

وفي نشرية أخرى، حذر الديوان من تساقط أمطار رعدية مرفوقة أحيانا ببرد تصل إلى 40 ملم محليا. بداية من منتصف النهار الى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية بالأمطار هي باتنة، خنشلة، تبسة، ام البواقي، قالمة، سوق اهراس، عنابة، الطارف.