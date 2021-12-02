ّإبن الشرق يتمنى الوصال على بساط الحلال

شأنهم شأن المرأة حين تمنى بطلاق يعصف بحياتها، ينكسرون ويتألمون ويتوجسون من تكرار تجربة الزواج مرة أخرى. نمنحهم من خلال منبر الأثير فرصة أن يجدّدوا العهد بالوفاء في الحلال لمن تكون للظروف مقدرة ومن التجربة معتبرة. إنتقينا لكم من الإعلانات الآتي:

الرقم السري :

136060

ابن الشرق يتمنى الوصال على بساط الحلال

من قالمة عروس الشرق الجزائري، خاطبنا أحد أبنائها بكل فرح وسرور، يتمنى الاقتران على هدي الرسول بالحلال. مطلق بدون أولاد، يبلغ من العمر 43 عام، لديه سكن خاص، ومتقاعد من مؤسسة نظامية، محب للحياة ومتفائل برغم الإنكسار.

يريد إعادة بعث الأمل في حياته من جديد مع إنسانة متفهمة، تكون من إحدى مناطق الشرق الجزائري. سنها لا يتجاوز45سنة، أكثر ما يتمناه أن تكون موظفة مستقرة، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. تكون له الأمل والنور في حياة يعد أن يزرع لها فيها كل السرور.

الرقم السري :

136061

شاوي أصيل يعدك بالحلال وبعلاقة زوجية على سنة خير البرية

من باتنة عاصمة الأوراس، نعرفكم برجل غاية في الاحترام، يبلغ من العمر 42 سنة. رجل كُتب عليه الطلاق ولديه طفلين تحت رعاية الزوجة. تاجر ميسور لديه سكن خاص يريد أن تدبّ فيه الحياة من جديد.

رغبته الاقتران، وإقامة الحلال، إلى جانب زوجة ترويه بالمودة والحنان، يريدها من ولايات الشرق أو الوسط الجزائري. سنها لا يتعدى 40 سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد يكون له نعم الأب والصدر الحنون.

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الرقم السري :

136022

مطلق عاصمي لإنطلاقة جديدة يبتغي بالحلال

من العاصمة، ارتأينا أن تكون البداية في هذا الركن لرجل صادق محترم، مني في حياته بالطلاق، يريد البدأ من جديد . هو شاب لم يتجاوز من العمر 35سنة، يمارس التجارة، مسؤول وواع بمكانة المرأة في حياته. ودورها الكبير في بعث الإستقرار والسكينة في النفوس.

صاحب إعلاننا هذا يتوق لأن يكون له إنطلاقة جديدة مع إمرأة صالحة. شرطه أن تكون ذات خلق وجمال وأن تكون عاملة مستقرة، من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز35سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ويعدها أن تكون رحلة العمر التي ستخوضها معه في رحاب الحب والإحترام.