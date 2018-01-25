ّ”BRI”يحجز8 كلغ من الكيف ويوقف 05 أشخاص ببسكرة

تمكن عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية بسكرة، من توقيف 05 أشخاص تورطوا في بيع وترويج المخدرات بوسط المدينة.

وحجزت ذات المصالح بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، 08 كيلوغرام من الكيف المعالج، ومبلغ 120 مليون سنتيم.

إضافة إلى ضبط دراجتين ناريتين من نوع “بيجو 103″ و”mbk” كانت تستعمل في نقل المخدرات وترويجها.

جاءت العملية بناءً على معلومات مؤكدة تفيد بقيام أحد الأشخاص بحي شعبي وسط مدينة طولقة، استعمال منزله لتخزين هذه السموم.

وقامت ذات المصالح بطلب إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية، أين تم تفتيش منزل المشتبه فيه تم العثور على صفائح وقوالب خاصة.

ألقت ذات العناصر، على 3 أفراد من عائلته من بينهم والده الذي أبدى مقاومة للعناصر، على خلفية تستره على المخدرات والأموال.

تم توجيه تهمة عرقلة أعمال الضبطية القضائية ومساعدة المشتبه فيه الرئيسي الذي مايزال في حالة فرار من قبضة مصالح الشرطة.

تم أيضا توقيف شخصين آخرين على خلفية حيازة كمية من المخدرات في شكل قطع لغرض البيع وحجز مبلغ مالي من عائدات الترويج.