ڤالمة.. أيام اعلامية حول الحرس الجمهوري

أشرف اليوم الأحد قائد القطاع العسكري ڤالمة، نيابة عن قائد الناحية العسكرية الخامسة،على افتتاح الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري.

وجرت مراسم الإفتتاح بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بولاية ڤالمة.

وتهدف هذه التظاهرة الإعلامية إلى إبراز الإنجازات المحققة على مستوى الحرس الجمهوري بصفته أحد مكونات الجيش الوطني الشعبي.

وتمكن هذه الأيام الإعلامية أيضا الجمهور وخاصة الشباب منهم من التعرف على هذا السلاح.

بالمناسبة، تم عرض فيلم وثائقي حول مهام قيادة الحرس الجمهوري، وتنظيم معارض للصور وورشات حول مختلف التخصصات التكوينية على غرار الموسيقى العسكرية والخيالة.

للإشارة فإن هذه التظاهرة الإعلامية ستدوم إلى غاية يوم الخميس 18 مارس 2021.