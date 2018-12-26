ڤايد صالح يخاطب إطاراته :”يجب أن يكون عملكم كاملا ومتكاملا”

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على الأهمية التي تكتسيها الناحية العسكرية الرابعة والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها.

وقال قايد صالح خلال ترأسه إجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية: “إن الدور المنوط بكم كإطارات في هذه الناحية العسكرية الحدودية، بل وعلى مستوى كافة النواحي العسكرية، هو دور محوري على أكثر من صعيد.”

مضيفا:” أنّ التكوين والتحضير القتالي، سيبلغ غاياته المرسومة إذا وجد مجموعة من الإطارات التي تسهر على تنفيذ كافة البرامج الموضوعة، والواجب تطبيقها خلال مجمل السنة التكوينية وسنة التحضير القتالي”.

كما دعا الفريق اطارته قائلا:” يجب ان تحرصوا على أن يكون عملكم كاملا ومتكاملا ومتصفا بالإتقان وأن تكونوا بمثابة الدافع القوي المشترك الذي يستمد قوة الدفع لديه من حسن تضافر الجهود وتوحد أهداف الأعمال”.

كما أكد حرصه شخصيا على تهيئة كافة الظروف المناسبة والإمكانيات الضرورية والوسائل الكفيلة التي تمكن من توفير المحيط الملائم لحياة مهنية وعملية راقية وواعدة النتائج

وهذا على مستوى كافة الوحدات المتواجدة عبر كافة ربوع الوطن.