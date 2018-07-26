ڤايد صالح يشرف على تكريم المتفوقين في شهادة البكالوريا لمدرسة أشبال الأمة

ترأس الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الخميس، بمقر وزارة الدفاع الوطني مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا.

وهذا عقب النتائج الباهرة التي حققها أشبال الأمة بحضور السادة قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني ورؤساء دوائر أركان الجيش الوطني الشعبي ومدراء ورؤساء المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني وكذا السيد المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري.

التكريم شمل الأشبال الذين نالوا شهادة البكالوريا بدرجة امتياز على مستوى مدارس أشبال الأمة الثلاثة بكل من وهران والبليدة وسطيف وهي المدارس التي فاقت نسبة النجاح بها 99 %. وبالمناسبة حرص السيد الفريق على تقديم تهانيه الخالصة لكل الأشبال الناجحين في هذه الشهادة.