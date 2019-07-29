ڤايد صالح يكرم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

يقوم نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد ڤايد صالح، غدا الثلاثاء، بترأس مراسم حفل تكريم أشبال الأمة، المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، دورة جوان 2019، بمقر وزارة الدفاع الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، فإن تكريم هؤلاء المتفوقين، يأتي عقب النتائج الباهرة المحققة في شهادة البكالوريا، على مستوى مدارس أشبال الأمة الثلاثة، بكل من وهران والبليدة وسطيف.

وكذا النتائج المحققة في شهادة التعليم المتوسط، لمدارس الطور المتوسط ببشار والأغواط وبجاية وباتنة، بنسبة فاقت 99%.