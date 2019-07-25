ڤايد صالح ينصب رسميا العميد عرعار عبد الرحمان خلفا لبلقصير

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، على مراسيم تسليم السلطة وتنصيب العميد عرعار عبد الرحمان كقائد جديد للدرك الوطني، خلفا للعميد الغالي بلقصير.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، استهلت مراسيم حفل تنصيب بتفتيش الفريق لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني.

وعقد الفريق بعد مراسيم التنصيب، لقاء مع قيادة وإطارات الدرك الوطني، حيث ألقى كلمة توجيهية ذكر فيها من جديد بالعناية التي يحظى بها سلك الدرك الوطني من قبل القيادة العليا،

وقال قايد صالح، :”إن جهاز الدرك الوطني يُعد أحد المكونات الرئيسية للجيش الوطني الشعبي، تماشيا مع حيوية المهام الموكلة لهذا الجهاز الحساس وباعتباره أيضا بمثابة همزة وصل واتصال مع الشعب.

مضيفا:”أنّ القيادة العليا للجيش أولت عناية شديدة لسلك الدرك الوطني، من خلال حرصا على توفير كافة العوامل، التي تمنحه حسن التطور وحسن الانسجام التام مع ما تستوجبه حساسية وخصوصية المهام المنوطة به”.

وتابع بالقول :” ومع ما يتوافق والرغبة الشديدة في أن نجعل من هذا السلك الهام دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في بلادنا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة للقيادة العليا التي تحرص من خلالها على أن يكون سلك الدرك الوطني بمثابة همزة وصل واتصال مع الشعب”

“لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا مع إخوانهم المواطنين، وهو ما يجعل منهم في ذات الوقت عناصر أمن لا غنى عنهم وأداة فعالة في غاية الضرورة في مجال خدمة الوطن واحترام قوانين الجمهورية، لاسيما في ظل المرحلة الحساسة التي تعيشها بلادنا”.

ودعا الفريق، اطارات و اسلاك الدرك الوطني، إلى الالتزام بالمسؤولية التامة والكامل، في أداء المهام الموكلة لهم والحفاظ على سمعتهم وسمعة الجيش ، في ظل ظروف الحساسة، والتحلي بالانضباط المثالي والأخلاق السامية، وبذل المزيد من الجهود المتفانية والعمل المثابر والمحترف.

وخاطب الفريق اطارات الدرك الوطني، بالقول: فكونوا في مستوى هذه الثقة الموضوعة فيكم وهذه المسؤولية الثقيلة التي ستسألون عنها، وكونوا جميعا أوفياء لجيشكم ولوطنكم وللعهد الذي قطعتموه على أنفسكم أمام الله أولا وأخيرا، ثم أمام وطنكم وشعبكم”.