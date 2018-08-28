ڤايد صالح ينصب عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة بتمنراست

أشرف الفريق “أحمد ڤايد صالح” نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على مراسم تسليم السلطة.

وتنصيب اللواء “محمد عجرود”، قائدا جديدا للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، خلفا للواء مفتاح صواب الذي عين قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.

وعرفت مراسم التنصيب، وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفي “هيباوي الوافي”، الذي يحمل مقر قيادة الناحية إسمه،

كما تم وضع إكليل من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له من قبل الفريق.

وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

وتأتي هذه التنصيبات على مختلف النواحي العسكرية التي أشرف عليها الفريق، وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16أوت 2018.