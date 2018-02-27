«ڤراجات» لشباب «أونساج» و«كناك» لتشحيم وبيع زيوت السيارات

بتمويل يصل إلى 600 مليون والاتفاقية ستوقع يوم 21 مارس

الأولوية في التمويل لخريجي مراكز التكوين المهني

تخفيضات في أسعار المنتوجات بـ30 من المئة مقارنة بأسعار السوق

مداخيل سنوية تصل إلى مليار ومئة مليون سنتيم وتوظيف إجباري لثلاثة تقنيين

مفاوضات لإطلاق محطات الوقود لشباب «أونساج» و«كناك»

سيستفيد الشباب الراغب في الاستثمار عن طريق جهازي الدعم «أونساج» و«كناك» من تمويلات تصل إلى ستمئة مليون سنتيم من أجل إنشاء محلات تشحيم وزيوت السيارات بالتنسيق مع الشركة الجزائرية الرائدة في المجال «بيتروزر».

قالت، وهيبة قاسي، مسؤولة التطوير بشركة «بتروزر» في تصريح خصت به «النهار»، إنه سيتم التوقيع مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» خلال صالون التشغيل المرتقب تنظيمه، الأسبوع الأخير من مارس الداخل، أي بداية من تاريخ الواحد والعشرين منه، على اتفاقية تسمح للشباب من خريجي مراكز التكوين والتمهين المهنيين من الاستفادة من تمويلات من طرف الوكالتين تصل قيمتها إلى ستمئة مليون سنتيم لإنشاء محلات مخصصة لتشحيم وبيع زيوت المركبات.

وتكون تحت إشراف شركة مجمع «بتروزر» المختص في الطاقة وغيرها من المنتوجات الأخرى، وهي الشركة التي ستشرف على وضع واجهة المحلات، كما ستشرف على متابعة ومرافقة المشروع الذي يمكن الشاب من تحقيق عائدات -حسب الدراسة التي أجرتها الشركة- تصل إلى مليار ومئة مليون سنتيم خلال السنوات الأربع الأولى التي يستفيد منها المستثمر من عدة امتيازات جبائية لتنخفض العائدات بداية من السنة الخامسة إلى سبعمئة وخمسين مليون سنتيم.

وأشارت مسؤولة التطوير في الحديث الذي خصت به النهار، أمس، على هامش مراسم افتتاح الصالون الدولية لتجهيزات السيارات بقصر المعارض الصنوبر البحري، إلى أن المنتوجات التي ستسوق من طرف شباب «أنساج» و«كناك» ستكون مخفضة بنبسة 30٪ مقارنة بالأسعار المتداولة حاليا في السوق، وأن كل مستثمر مطالب بتوظيف تقنيين اثنين إلى جانبه.

وقد تم تحديد مساحة المحل بمئة وعشرين مترا مربعا بطول 15 متر مربع و4 أمتار علو، حيث يمكن من خلاله القيام بالتشحيم وبيع الزيوت وحتى ملاحق المركبات. إلى ذلك، أفادت مسؤولة التطوير بشركة «بيتروزر»، بأنه يوم التوقيع على الاتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، سيتم التفاوض على إنشاء محطات خدمات شبيهة بتلك المنشأة من طرف مؤسسة «نفطال» شريطة حيازة الشاب على أرض تخصص للمشروع.