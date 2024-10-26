ڨالمة: إسترجاع 41 قطعة أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية ڨالمة، من إسترجاع 41 قطعة أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة وتوقيف مشتبه فيه بصدد بيعها ببلدية بوحشانة.

وحسب ذات المصالح تم إسترجاع 28 قطعة نقدية أصلية تعود للحقبة الرومانية وقطعتين نقديتين أصليتين تعودان للحقبة النوميدية.

بالإضافة إلى قطعتين نقديتين أصليتين تعودان للحقبة الإستعمارية الفرنسية. وكذا تمثال مقلد صغير الحجم خاص بالفترة الفرعونية وثمانية قطع حجرية فوسفورية.

العملية جاءت بعد الاستغلال الجيد لمعلومات واردة بشأن إقدام شخص على بيع تمثال وقطع نقدية أثرية تعود إلى الحضارة الفرعونية ببلدية بوحشانة الواقعة على بعد نحو 30 كلم جنوب عاصمة الولاية.

وأسفرت العملية من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 40 سنة مقيم ببلدية بوحشانة.

وتم إعداد ملف قضائي في حق الشخص المشتبه فيه عن جرم “حيازة و تخزين ممتلكات وطنية منقولة ذات طابع ثقافي وقيمة تراثية مصنفة ومحمية قانونا وعرضها للبيع” وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة.