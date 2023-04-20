ڨالمة: إنقاذ 7 أشخاص من الموت المحقق إختناقا بالغاز في هيليوبوليس

تمكنت مصالح الحماية المدنية بڨالمة من إنقاذ 7 أشخاص من عائلة واحدة إثر إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب ذات المصالح الحادث وقع في حدود الساعة الساعة 16 و40 دقيقة أين تعرض 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى تسسم بعد إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. وذلك على مستوى مسكن بحي مجدوب موسى، ببلدية هيليوبوليس.

حيث تم إسعاف الضحايا في عين المكان ثم تم نقلهم للمستشفى المحلي.