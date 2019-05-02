ڨالمة : الدرك يطيح بعصابة مختصة في سرقة المواشي ويسترجع 11 رأس من البقر

نجحت، عناصر الدرك الوطني بڨالمة ، في الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي ، متكونة من 4 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 34 و40 سنة.

و اسفرت العملية عن استرجاع 11 رأس بقر تمت سرقتها قبل اسبوع ، حيت تم تحويل الموقوفين على التحقيق بعد اخطار الجهات القضائية .

و حسب المعلومات المتوفرة لتلفزيون النهار ، فان عملية الاطاحة بنشاط المجموعة الاجرامية ، جاءت اثر تحقيقات معمقة لعناصر الدرك الوطني.

بعد شكوى من احد موالي المتطقة مفادها تعرض اسطبله الى عملية سرقة و اختفاء 11 رأس من البقر .

و اسفرت التحريات الى الوصول الى مقترفي الجرم و توقيفهم و استرجاع المسروقات.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين ، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة اقليما، خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة اليهم.

والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار، السرقة الموصوفة في ظرفي الليل و التعدد.