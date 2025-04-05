ڨالمة.. الدرك يوقف 3 أشخاص بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بتاملوكة

أوقفت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتاملوكة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و39 سنة، بتهمة حيازة مؤثرات عقلية قصد المتاجرة.

وذلك بناء على معلومات واردة، مفادها قيام أشخاص بتمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية، على متن سيارة سياحية.

وحسب بيان لقيادة المجموعة الإقليمية، فإنه استغلالا للمعلومة تم وضع خط محكمة من طرف مستخدمي الفرقة تتضمن غلق جميع الطرق والمسالك المحتمل المرور بها بالإضافة إلى وضع نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة مع تنشيط عنصر الإستعلامات للإطاحة بالمشتبه فيهم، ما أسفر عن حجز 1800 قرص مهلوس (نوع بريغابالين 300 ملغ اجنبية الصنع) إضافة إلى مبلغ مالي قدره 8500 دج.

وأضاف المصدر، أنه تم تقديم الموقوفين الثلاثة أمام محكمة وادي الزناتي، أين صدر في حقهم أمر إيداع بمؤسسة إعادة التأهيل بن جراح ولاية ڨالمة.