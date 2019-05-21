ڨالمة : الشرطة القضائية تطيح ببارون المؤثرات عقلية وتحجز 300 قرص مهلوس

نجحت، عناصر الشرطة القضائية بامن ولاية ڨالمة في الاطاحة ببارون مؤثرات عقلية يبلغ من العمر 34 سنة، بإحدى مقاهي وسط المدينة.

وأسفرت العملية عن حجز 300 قرص مهلوس من مختلف الانواع، بالاضافة الى مبلغ مالي من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

حيت تم تحويله على التحقيق ، بعد اخطار الجهات القضائية .

عملية توقيف البارون ، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة ، للمصالح الامنية المختصة ، مفادها وجود بارون يقوم بترويج وبيع مؤثرات عقلية لمدمني المنطقة وسط المدنية.

إستدعى الأمر التدخل ورسم كمين محكم للبارون ومحاصرته، وأثناء تفتيشه تم العثور على 300 قرص مهلوس بحوزته ومبلغ مالي معتبر.

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حقه، لغرض تقديمه امام الجهات القضائية المختصة، خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة إليه.

والمتعلقة أساسا في حيازة وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.