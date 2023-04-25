ڨالمة: الشرطة توقف مروج مخدرات وتحجز 3360 قرص من المؤثرات العقلية

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية ڨالمة شخص يبلغ من العمر 27 سنة بتهمة تخزين وترويج المخدرات. مع حجز 3360 كبسولة من المؤثرات العقلية الأجنبية .

وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات مفادها. وجود شخص مشتبه فيه يقوم بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء بلدية بلخير.

وأضاف المصدر، أنه عُثر داخل مسكن المشتبه فيه على كمية المؤثرات العقلية المحجوزة. إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الاتجار وسلاح من الصنف الخامس يتمثل في بندقية صيد بحرية.

واستندا للبيان، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة قالمة حيث صدر في حقه أمر إيداع.