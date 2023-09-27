ڨالمة: الشرطة توقف 6 أشخاص وتحجز قرابة 32 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

تمكنت قوات الشرطة القضائية بفرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية قالمة، من حجز 31936 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأصناف والأحجام.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية، على إثر دوريات عمل عبر شوارع وأحياء مدينة قالمة.

وأضاف المصدر، أنه تم على إثر العملية توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و29 سنة، تم تشكيل ملفات قضائية ضدهم.