ڨالمة : تفكيك عصابة في مختصة سرقة النساء

العملية اسفرت عن استرجاع 34 حقيبة يدوية

فككت عناصر الشرطة القضائية بامن ولاية ڨالمة، نشاط عصابة مختصة في سرقة النساء باستعمال مركبة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن العصابة متكونة من 3 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و 30 سنة مقيمين وسط مدينة ڨالمة.

وأسفرت العملية عن استرجاع 34 حقيبة يدوية نسائية بالاضافة الى اسلحة بيضاء ودراجة نارية كان افراد العصابة يستعملونها.

حيت تم تحويلهم على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات الإدارية و القانونية، بعد اخطار الجهات القضائية المختصة اقليما.

واستنادا لمصادرنا، فان عملية الاطاحة بنشاط العصابة جاءت اثر تحقيقات امتية معمقة في شموى رسمية تقدمت بها 15 ضحية.

وافضت التحقيقات الى الوصول هوية الفاعلين ، في ظرف وجيز وإسترجاع مسروقات ثمينة، بما فيها وثائق ادارية .

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين من افراد العصابة، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة.