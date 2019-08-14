ڨالمة : توقيف شخص حرق 500 رزمة تبن وهكتارات من الأراضي بعين رقادة

تمكنت ، عناصر الدرك الوطني للفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين رقادة في ڨالمة ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة.

وذلك لتورطه في عملية حرق اراضي قلاحية و 500 رزمة تبن عمدا ، حيت تك تحويله على التحقيق الابتدائي بعد اخطار الجهات القضائية .

وحسب المعلومات المتوفرة ل النهار ، فان عملية القبض على المشتبه فيه، جاءت اثر تحقيقات معمقة لعناصر الدرك الوطني.

في فحوى شكوى رسمية تقدم بها فلاحان ، بعد احتراق غامض لارضهما الفلاحية و 500 رزمة تبن في ظروف غامضة.

وأسفرت التحقيقات عن الوصول الى المشتبه فيه الدي اعترف بالجرم المنسوب اليه.

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حقه ، لتقديمه خلال الساعات القليلة القادمة أمام الجهات القضائية المختصة اقليما.

للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا في الحرق العمدي لاملاك الغير .