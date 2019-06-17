ڨالمة : توقيف شخص وحجز 4300 قارورة خمر بتاملوكة

نجحت، عناصر الدرك الوطني بتاملوكة في ولاية ڨالمة، في توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة ، وذلك لتورطه في انشاء محل دون سجل قانوني يستعمل لبيع و تخزين المشروبات الكحولية.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب 4300 قارورة من مختلف الانواع و الأحجام.

حيت تم توقيفه وتحويل المحجوزات على مقر الدرك لإستكمال الاجراءات بعد اخطار الجهات القضائية المختصة اقليما.

وحسب مصادر تلفزيون النهار ، فان عملية توقيف المعني و حجز 4300 قارورة من المشروبات الكحولية ، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة للمصالح الأمنية.

مفادها وجود شخص يقوم ببيع مشروبات كحولية باحدى زوايا منزله الكائن وسط بلدية تاملوكة ، استدعى تدخل عناصر الدرك التي فتحت تحقيق.

وداهمت المكان بادن نيابي و عثرت على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية .

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حق الشخص صاحب المحل غير الشرعي، لغرض تقديمه امام الجهات القضائية المختصة اقليما، للنظر في التهم الموجهة إليه.

و تحويل السلع المحجوزة الى الجهة المخولة قانونا.