ڨالمة : توقيف كهل بحوزته أزيد من 2400 قارورة خمر بعين صندل

تمكنت، عناصر الدرك الوطني بعين صندل في ولاية ڨالمة ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة، وحجز كمية معتبرة من الخمور.

العملية تمت إثر تفتيش روتينية على مستوى اللسد الثابث بالطريق الوطني رقم 80 ببلدية بوحشانة ، بين ولايتي ڨالمة وسوق اهراس

حيث انه واثناء عملية التفتيش تم العثور على 2448 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام.

ليتم مباشرة توقيف المعني وتحويله على مقر الدرك الوطني .

هدا و قد تم اتخاد كافة الإجراءات الإدارية و القانونية المعمول بها في مثل هده القضايا.

كما انه سيتم تقديمه امام الجهات القضائية المختصة اقليما، للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة في نقل و حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة .