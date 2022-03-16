ڨالمة: توقيف منتحل صفة فرد في إحدى الأسلاك الأمنية للنصب على المواطنين

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بڨالمة من توقيف شخص (33 سنة) متهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة فرد في إحدى الأسلاك الأمنية.

وحسب بيان صدر عن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، فإن المتهم تم توقيفه بعد تحديد هويته بفضل الاستغلال الجيد لعنصر الاستعلام بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه للنصب والإحتيال.

وحسب المصدر، فقد تم تقديم الموقوف أمام محكمة ڨالمة، أين صدر في حقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

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الشلف: توقيف منتحل صفة إطار سامي للنصب على المواطنين

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة. بتهمة التورط في عدة قضايا تخص النصب والإحتيال على المواطنين بانتحال صفة إطار سامي في الدولة.

عملية التوقيف تمت حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرضه للنصب و الإحتيال من قبل شخص يحمل صفة إطار سامي لوظيفة عمومية.

كما تم بعد التدخل والتحري في قضية الحال. توقيف المشتبه فيه و تحويله إلى مقر الفرقة. وبعد التحقيق تبين أنه نصب وإحتال على العديد من المواطنين بعد إيهامهم بالتوسط لهم لقضاء مصالحهم و تسوية مشاكلهم و ملفاتهم العالقة.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي. في حقه عن قضية النصب والاحتيال و انتحال صفة الغير وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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