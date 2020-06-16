ڨالمة: توقيف 3 أشخاص وحجز 1110 قرص مهلوس في قلعة بوصبع

نجحت ، عناصر الشرطة القضائية بامن دائرة قلعة بوصبع بولاية ڨالمة، في الاطاحة بنشاط عصابة اجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

العصابة متكونة من ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 27 و28 سنة، ينحدرون من احياء مختلفة من وسط المدينة.

وأسفرت العملية عن حجز 1110 قرص مهلوس و سيارة خاصة كانت تستعمل في نقل المؤثرات العقلية ، حيت تم تحويل الموقوفين على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.

تفاصيل العملية، جاءت اثر ورود معلومات مفادها وجود 3 أشخاص بصدد بيع كمية من المؤثرات لاحد بارونات المنطقة.

ليتم استغلال المعلومات و رسم كمين محكم وضبطهم في عملية تلبس .

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حقهم جميعا، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة اقليما .

وذلكللنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية بيع وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات.