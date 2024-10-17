ڨالمة.. توقيف 4 أشخاص وحجز حوالي رطل من المخدرات

حجز أفراد فرقة البحث والتدخل بولاية ڨالمة حوالي نصف كيلوغرام من المخدرات مع توقيف 4 أشخاص.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، فإن العملية تمت بعد إعداد خطة عملياتية محكمة التنسيق. أسفرت عن ضبط وحجز 491.66 غرام من المخدرات (راتنج القنب الهندي). مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تترواح أعمارهم بين 25 و35 سنة.

وتم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة حيث صدر في حقهم أمر إيداع عن أفعال حيازة ونقل المخدرات (راتنج القنب الهندي) بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. إلى جانب عدم الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين قانونا.