ڨالمة: توقيف 6 أشخاص وحجز 4600 قارورة خمر بالخزارة

تمكنت، عناصر الدرك الوطني للفرقة الاقليمية بالخزارة بڨالمة، في توقيف 6 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 27 و35 سنة، وذلك لحيازتهم كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

المحجوزات قدرت بـ 4600 قارورة خمر، حيت تم تحويل الموقوفين على مقر الفرقة رفقة المحجوزات، بعد اخطار الجهات القضائية.

عملية توقيف المجموعة، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الدرك الوطني، مفادها وجود اشخاص على متن شاحنة صغيرة.

وذلك بالطريق الوطني رقم 80 الرابط بين بلديتي الخزارة وسدراتة بصدد بيع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

العملية أسفرت من توقيفهم وتفتيش الشاحنة، وتم العثور على شحنة كبيرة من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي معتبر.

هدا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة اقليما.