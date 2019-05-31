ڨالمة : جريحان في حادث إصطدام شاحنة ذات مقطورة بمنزل سكني في قلعة بوصبع

اهتز سكان بلدية قلعة بوصبع ، شمال مدينة ڨالمة، على وقع حادث اصطدام شاحنة ذات مقطورة ، بمنزل سكني بمحادات الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي عنابة وڨالمة.

تسبب في إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وسائق الشاحنة ، نقلا الاثنان على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي بڨالمة.

وحسب المعلومات المتوفرة لتلفزيون النهار ، فان الحادث وقع بعد إنحراف الشاحنة.

بسبب عدم قدرة السائق على التحكم في فرامل الشاحنة التي هوت مباشرة الى منزل سكني وتسببت في إنهيار جزئي له مع إصابة طفلة كانت تلعب بمحاداته.

من جهتها المصالح الأمنية وعقب سماعها بالحادث ، سارعت الى عين المكان وقامت بمعاينة أولية له.

مع فتح تحقيق أمني معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.