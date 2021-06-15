ڨالمة: حريق يتلف 24 هكتار من القمح بتاملوكة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية ڨالمة مساء الثلاثاء نشوب حريق بمنطقة سلاوة بلدية تاملوكة. تسبب في إتلاف حوالي 24 هكتار قمح مع إصابة شخص بضيق في التنفس بسبب الدخان.

وقد تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية تاملوكة بدعم من وحدة واد الزناتي، لإخماد الحريق. بعد أن أتلف حوالي 20 هكتار قمح لين و04 هكتارات قمح صلب قائم.

ونجحت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الغابات وبلدية تاملوكة إلى جانب دعم مواطنين في إخماد الحريق. حيث تم حماية حوالي 1500 هكتار قمح لين قائم ومجمع سمكي.

وسُخر للعملية شاحنة اطفاء إلى جانب شاحنة حرائق الغابات الخفيفة وكذا سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية مع الاستعانة بشاحنة صهريج المياه تابع لبلدية تاملوكة. و8 جرارات إضافة إلى شاحنة اطفاء تابعة لمصالح الغابات بمشاركة جمع من المواطنين.