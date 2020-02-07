ڨالمة: شاب يقتل آخر بطلق ناري من بندقية صيد في عين الخروبة

جريمة قتل بمنطقة عين الخروبة ببلدية عين احساينية في قالمة

إهتزت منطقة عين الخروبة ببلدية عين احساينية غرب مدينة ڨالمة، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره.

وقائع الجريمة وقعت اليوم بعد ان تلقى الضحية طلق ناري من بندقية صيد من طرف احد الاشخاص، منطقة عين الخروبة

أين أصيب الضحية على مستوى الصدر اردته جثة هامدة تسبح في بركة من دمائه.

ليفر الجاني بعد ذلك نحوى وجهة مجهولة، قبل أن يتم القبض عليه بعد دقائق من تنفيد الجريمة من قبل المصالح الامنية.

الضحية تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي لغرض عرضها على مصلحة الطب الشرعي، لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة.

أين تنقلت المصالح الامنية الى عين المكان و قامت بمعاينة اولية له ، كما تم فتح تحقيق امني لمعرفة اسباب و دوافع الجريمة التي تبقى مجهولة .