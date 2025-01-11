ڨالمة: ضبط 7200 قرص بريغابلين داخل خزان للوقود

ضبطت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بوشقوف 7200 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل خزان للوقود خاص بمركبة سياحية، مع توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 39 سنة.

وحسب بيان لمكتب الإتصال بأمن ولاية ڨالمة فإن العملية تمت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد، بإقدام شخص مشتبه فيه على نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات المجاورة مرورا بولاية قالمة بإستعمال مركبة سياحية.

واستنادا للمصدر فقد تم تقديم الموقوف أمام محكمة بوشقوف أين صدر في حقه أمر إيداع عن تهمة الحيازة والنقل لغرض البيع لأدوية ذات التأثير العقلي، وكذا التهريب بإستعمال وسيلة نقل مع استحداث تجاويف مخصصة لذلك.