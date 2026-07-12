ڨالمة.. قتيل وجريحان في حرائق أدغال وأحراش وغابات

أسفرت عدد من حرائق الأدغال والأحراش والغابات اليوم الأحد، بولاية ڨالمة، عن وفاة وإصابة شخصين، فيما تتواصل عمليات الإخماد والمراقبة بعدة مناطق من الولاية.

وحسب بيان للحماية المدنية التدخل تمكنت من إخماد حريق الأدغال والأحراش بالمكان المسمى شعبة الطرفية الدخرج ببلدية حمام النبائل.

كما تتواصل عمليات إخماد حريق الأدغال والأحراش بالمكان المسمى سيدي نصر جبل هوارة ببلدية عين بن بيضاء. إلى جانب مواصلة عمليات الإخماد بحريق آخر اندلع بمنطقة سبع مزاير التابعة لبلدية النشماية.

وتتم عملية حراسة ومراقبة لحريق الغابة بالمكان المسمى قيقبة ببلدية قلعة بوصبع، تحسبًا لأي تجدد محتمل للنيران.