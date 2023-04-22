ڨالمة: قتيل و15 جريحا في حادث مرور

توفي شخص فيما اصيب 15 شخصا في حادث مرورو وقع على مستوى الطريق البلدي غير المصنف الرابط بين بلديتي بوشقوف وحمام النبائل في ڨالمة.

ومصالح الدرك الوطني نقلا عن صفحة طريقي الحادث وقع في حدود الساعة 16 سا و10 دقائق بالمكان المسمى عقبة البغلة بلدية بوشقوف. وتمثل في إنحراف شاحنة على متنها أشخاص.

وخلف الحادث للأسف عن وفاة إمراة تبلغ من العمر 35 سنة وإصابة 15 شخص بجروح. ويتعلق الامر ب7 أطفال، 6 نساء ورجلين بإصابات وجروح مختلفة تم نقلهم للمستشفى بواسطة سيارات اسعاف الحماية المدنية.