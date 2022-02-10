ڨالمة: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام سيارتين وشاحنة

توفي شخص فيما اصيب أر في حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بولاية ڨالمة.

وحسب مصادر النهاراونلاين الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 20 في جزئه المار بقرية كيفان العسل بلدية وادي الزناتي. وتمثل في في اصطدام تسلسلي لسيارتين وشاحنة، أين خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 65 سنة وأصيب آخر 34سنة على مستوى الرأس.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية وادي الزناتي للحادث، حيث تم نقل الضحيتين لمستشفى الأمير عبد القادر.

طالع أيضا: برج بوعريريج: إصطدام تسلسلي بين حافلتين وسيارتين بالطريق السيار شرق غرب مقطع قمور

وقع مساء اليوم الخميس حادث مرور خطير اثر إصطدام تسلسلي بين حافلتين من الحجم الكبير وسيارتين إحداهما سياحية الأخرى نفعية.بالطريق السيار شرق غرب بمقطع قمور بولاية برج بوعريريج.

وحسب مصالح الحماية المدينة لولاية برج بوعريريج فإن الحادث خلف مصاب وهو أحد سائقي الحافلتين. والذي تم نقله إلى مستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية دون تسجيل إلى إصابة خطيرة في صفوف الركاب أوالسواق الأخرين.

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أصيب 28 شخصا بجروح من بينهم اثنان في حالة خطيرة في حادث مرور وقع ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على مستوى الطريق السيار شرق- غرب. في شطره الرابط بين الشفة إتجاه موزاية غرب البليدة.

وحسبما علم من مصالح الحماية المدنية، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية. تمثل هذا الحادث الذي تدخلت من أجله تسعة وحدات للحماية المدنية في اصطدام تسلسلي بين حافلة لنقل المسافرين. وأخرى لنقل العمال وشاحنة وأخرى ذات مقطورة.

كما تسبب الحادث أيضا في إصابة 15 شخصا بحالة صدمة، وفقا لنفس المصدر.

وتم تحويل كافة المصابين إلى المستشفى الجامعي فرانس فانون حيث يتلقون العلاج.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.

طالع أيضا: جيجل: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في اصطدام بين سيارة وشاحنة

تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة، في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الرابط بين ميلة وجيجل

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالميلية مدعومة بإسعافات الوحدة الثانوية بسيدي معروف. و إسعافات المركز المتقدم بوتياس لحادث مرور مميت و خطير بالطريق الوطني 27 الرابط بين سيدي معروف و الميلية بمنطقة تاسقيف.

كما تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة. و سقوطهما في منحدر. مما تسبب في وفاة 03 أشخاص في عين المكان، وإصابة آخر بجروح وهو في حالة خطيرة.

وأضاف البيان، ان الضحيتين المتوفيتين من جنس ذكر و الضحية المتوفية الثالثة من جنس أنثى. كما أن الضحية الرابعة هو سائق الشاحنة، متعدد الإصابات و في حالة خطيرة جدا. قدمت له الإسعافات و نقل الى مستشفى الميلية.