ڨالمة: 3 جرحى في إصطدام قطار لنقل البضائع بسيارة 

أصيب 3 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى مستوى الطريق الوطني رقم 16 أ بلدية وادي فراغة في ڨالمة.

وحسب صفحة طريقي الحادث وقع حي سلطاني محمد بلدية وادي فراغة وتمثل في إصطدام قطار لنقل البضائع بسيارة من نوع داسيا لوغان.

واسفر الحادث عن إصابة 3 إشخاص بجروح متفاوتة الخطورة كانوا على متن السيارة

وعلى إثر ذلك تنقل أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني #ببوكموزة في المكان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة.