ڨالمة: 4 جرحى في حادث إنحراف وإنقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى بالطريق الولائي 123 بالمخرج الغربي لبلدية عين مخلوف باتجه بلدية تاملوكة بڨالمة.

الحادثوحسب بيان مصالح الحماية المدنية وقع في حدود الساعة 14سا و03 د وتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع ستيبواي.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص 3 ذكور وأنثى بجروح متفاوتة الخطورة عمارهم مابين 6 سنوات و53 سنة. لهم جروح وكدمات متفاوتة بانحاء الجسم. تم اسعافهم و نقلهم الى العيادة متعددة الخدمات ببلدية عين مخلوف.