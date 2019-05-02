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ڨالمة : 5 جرحى في حادث مرور ببلدية الفجوج

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ڨالمة : 5 جرحى في حادث مرور ببلدية الفجوج
بقلم هشام قاسمي

تسبب عشية امس، حادث مرور ، بالطريق الوطني رقم 80 ، الرابط بين ولايتي ڨالمة وسكيكدة وسط بلدية الفجوج، في إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الضحايا تتراوح أعمارهم مابين  23 و 55 سنة من جنس ذكر .

وذلك إثر  إصطدام شاحنة محملة بصهريجين لمادة الجافيل في عمود للانارة العمومية ، ودهس الجرحى، الدين تم اسعافهم بعين المكان.

و قد تم نقلهم على جناح السرعة الى مستشفى الحكيم عقبي، هذا وقد تنقلت عناصر الدرك الوطني الى عين المكان وقامت بمعاينة الحادث.

وفتحت تحقيق أمني معمق من أجل معرفة الأسباب الحقيقة له ، سيما و انه كادا ان يسجل كارثة مرورية في حق 5 اشخاص راجلين بالمتطقة .


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