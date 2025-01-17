ڨالمة.. 5 طرق مغلقة بسبب الثلوج

وضعت وحدات الحماية المدنية لولاية ڨالمة أجهزة أمنية من أجل المساهمة في فتح الطرق المغلقة وتأمين المواطنين ومستعملي الطريق، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة بكل من الطرق والحالة العامة.

وأوضحت المصالح ذاتها بأن الطريق الولائي 162 محور بلدية بن جراح منطقة ماونة، شهد صعوبة السير. بينما الطريق الولائي 123 محور بلدية قالمة / عين العربي”، مغلق في منطقة المطوية.

في حين، الطريق الوطني 80 مغلق ببلدية عين صندل باتجاه ولاية سوق أهراس. بالإضافة إلى أن الطرق الفرعية لمشاتي سبع عيون، ويدان لعجول، مشتة قاع الكاف وعين الصابون مغلقة.

كما أن الطريق الوطني رقم 81 وادي الزناتي/ عين مخلوف، مغلق أمام دار الصيانة.