ڨالمة .. توقيف 11 شخصا في قضية سطو على بنك واسترجاع أزيد من 13 مليار سنتيم

أصدر مجلس قضاء ڨالمة، اليوم الخميس، بيانا هاما بخصوص تعرض بنك الخليج الجزائر وكالة ڨالمة لعملية سرقة.

وأوضح المجلس في بيانه أن عملية السرقة استهدفت مبلغ 142 مليون دينار جزائري من العملة الوطنية.

العملية نفذها 6 أشخاص انتحلوا صفة الأعوان التابعين لشركة الحراسة والمراقبة للوسط فرع قسنطينة المكلفة بتأمين نقل الأموال من مقر الوكالة البنكية إلى مقر وكالة البنك المركزي بڨالمة.

وأضاف البيان أن عملية السرقة تمت يوم 31 مارس على الساعة 8:30، وقد أجرت التحقيق الابتدائي الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الكبرى شرق بقسنطينة بناء على تعليمات نيابة الجمهورية.

وأسفر التحقيق في وقت قياسي عن توقيف 5 أشخاص من الفاعلين الأصليين وشركاتهم الذين تراوحت أعمارهم بين 31 و 59 سنة وبقي شخص واحد فقط في حالة فرار.

كما تم توقيف 5 موظفين بالوكالة البنكية المستهدفة ثبت تهاونهم في أداء مهامهم مع توقيف موظف شرطة شارك في الجريمة.

وتمكنت الفرقة ذاتها من استرجاع مبلغ 13 مليار و700 مليون سنتيم من أصل المبلغ المسروق.