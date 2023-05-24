ڨالمة: شوارع وعمارات غمرتها مياه الأمطار والحماية المدنية تتدخل

سجلت مصالح الحماية المدنية بڨالمة اليوم العديد من التدخلات عبر عدد من بلديات الولاية بعد تساقط الأمطار.

وحسب بيان ذات المصالح فقد تم إنقاذ شخصين كانا عالقين في عمود كهربائي بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار بحمام النبائل

وعرفت لخزارة جرف سيارة سياحية بدون ركاب كانت مركونة بجنب الوادي بمشتة عقبة الزيتون. بالإضافة إلى سقوط عمودين كهربائيين.

في حين تم تسجيل تسرب مياه الأمطار داخل منزل بعين رقادة بسبب وجود المسكن في مستوى أدنى من الطريق العمومي بواد

وتدخل المركز المتقدم وسط الولاية من أجل إمتصاص مياه الأمطار من أمام مقر الدائرة.