ڨالمة: المجاهد والعسكري محمد عجابي في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله اليوم المجاهد والعسكري محمد عجابي عن عمر ناهز عن ناهز 81 سنة بعد مرض غضال. الفقيد يعتبر من رفقاء السلاح والكفاح للراحل الفريق قايد صالح

المرحوم ضابط عسكري متقاعد من المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، كما شغل منصب رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية قالمة في وقت سابق.

وحسب أهل الفقيد فإن المرحوم كان من بين الذين رافقوا الراحل الفريق أحمد قايد صالح في السلاح والكفاح إبّان ثورة التحرير ضد المحتل الفرنسي وبعد الاستقلال، وكذا خلال حرب أكتوبر 1973 بمصر.

جثمان الفقيد شيع صباح اليوم السبت إلى مثواه الأخير بمقبرة بلدية ڨالمة.