ڨايا يتوج رجل المباراة في أول مشاركة له مع الرجاء

حظي الحارس الجزائري قايا مرباح، بإشادة كبيرة من إدارة ناديه الرجاء البيضاوي المغربي، نظير مردوده في أول مشاركة له.

وسجل قايا، أمس الثلاثاء، أول مشاركة رسمية له رفقة الرجاء، في المواجهة التي جمعتهم بنادي الشباب السالمي، ضمن الدوري المحلي.

كما نجح الحارس السابق لشباب بلوزداد، في الحفاظ على عذرية شباكة، والتصدي لركلة جزاء، مساهما في فوز فريقه بنتيجة هدف نظيف.

وتوج قايا مرباح، كرجل المباراة من جانب ناديه الرجاء البيضاوي، اعترافا بمردوده الكبير في هذا اللقاء.