ڨايد صالح: الشعب الجزائري سيبرهن للعالم أجمع قراره السيد بإختيار رئيس للجمهورية

اكد الفريق ڨايد صالح نائب وزير الدفاع أن الشعب الجزائري سيبرهن للعالم أجمع قراره السيد بإختيار رئيس للجمهورية.

وأضاف رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني أن العصابة قامت بمناورات خطيرة وعملت على تنفيذها كما حاولت فرض حالة استثنائية للتمسك بالسلطة.

وأشار الفريق ڨايد صالح أن العصابة حاولت التمسك بالسلطة ولو على حساب استقرار البلاد

ونوه ڨايد صالح أن المؤسسة العسكرية تحملت مسؤوليتها منذ بداية الحراك والتي طالبت بالتطبيق الفوري للمواد 102 و7 ، 8 من الدستور.

وصرح ڨايد صالح إفشال هذه المناورات تم بفضل تضافر جهود الخيّرين والتزامهم بكل ما يصون إرادة الشعب ويحمي مطالبه الشرعية من أي انحراف.

أين وجد وجد الشعب السند والحماية من قبل الجيش ومختلف أسلاك الأمن التي رافقته بوعي على مدار عشرة أشهر دون إراقة أي قطرة دم.

كل هذا هو تحقيق الهدف الرئيسي للمطالب الشعبية المتمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية حسب مااكده الفريق ڨايد صالح

وفي ذات السياق أسدى رئيس اركان الجيش تعليمات صارمة لكافة مكوّنات الجيش ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية.

من أجل السهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الإنتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الإنتخابي في جوّ من الهدوء والسكينة.

وللإشارة فقد إجتمع اليوم مجلس وزاري برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تم التوقيع فيه على قانون المالية 2020.