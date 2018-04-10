أشاد، اليوم الثلاثاء، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

بالجهود التي بدلها كافة أفراد الجيش الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى.

وخص بالذكر الفريق أحمد قايد صالح، خلال اليوم الثاني من زيارته الميدانية بالناحية العسكرية الثانية بوهران

الفرقة الثامنة المدرعة وبقية الوحدات والتشكيلات المنتشرة عبر إقليم هذه الناحية.

وطلب الفريق أحمد قايد صالح، كافة أفراد الجيش الوطني بمواصلة الجهود والالتزام بالخطط الموضوعة.

ونوه الفريق، على ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره البوابة الرئيسية التي من خلالها يتحقق التطور والجاهزية المطلوبة.