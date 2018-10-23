“ڨلوبال ڨروب” يوسع آفاقه بفرعين “diaz export  وdiaz invest” في موريتانيا 

يسعى مجمع “ڨلوبال ڨروب” لتوسيع آفاقه وذلك عن طريق فرعيه “diaz export وdiaz invest” مع مجمع بوشرايا الموريتاني المخصص في صناعة عتاد السيارات الصناعية.

فرع “diaz invest” سيرافق هذا الإستثمار لمجمع “ڨلوبال ڨروب” عن طريق نقل الخبرة والتكوين وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني.

أما فرع “diaz export” وهي شركة تابعة لمجموعة “ڨلوبال ڨروب” مخصصة لتصدير المنتجات الجزائرية وخاصة سيارات كيا، تشارك لأول مرة في الدورة الرابعة لمعرض الإنتاج الجزائري في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

هذه الشراكة من شأنها أن تسمح بتدريب وتكوين الفريق المعتمد من قبل مجمع “حمادي بوشرايا” كما يتعهد مجمع “قلوبال قروب” بتكوين وتأطير فريق الشريك الموريتاني.

وذلك بالتركيز على التدريب الفني والتجاري وكذا فريق ما بعد البيع، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة للمهارات وتقييمها خلال زياراتهم المنتظمة إلى المصانع والشركات التابعة لمجمع قلوبال قروب في الجزائر.