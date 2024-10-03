ڨناوي :”قدر الله ما شاء فعل.. الحمد لله”

أكد مهاجم اتحاد العاصمة غيلاس ڨناوي ، اليوم الخميس، تلقيه إصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام اتحاد بسكرة بملعب نيلسون مانديلا، أمس الأربعاء.

وقال غيلاس ڨناوي عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام: “قدر الله ما شاء الله فعل، الحمد لله”.

وتلقى ڨناوي التشجيعات من أصدقائه ورفقائه في الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام. متمنيين له تجاوز الإصابة والعودة بقوة.

ويبدو أن إصابة ڨناوي قد تفعل فعلتها باللاعب الفنان، وتبعده عن المنافسة الرسمية إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

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