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الرياضة

ڨندوز يخوض أول حصة تدريبية بألوان مولودية الجزائر

بقلم محمد لمين صحراوي
ڨندوز يخوض أول حصة تدريبية بألوان مولودية الجزائر
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خاض صبيحة اليوم الأربعاء، الحارس الدولي الجزائري، أليكسيس قندوز، أول حصة تدريبية له بألوان نادي مولودية الجزائر.

وكان “العميد” قد أعلن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن تعاقده مع حامي عرين “الخُضر” إلى صيف 2027. في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي بيرسبوليس الإيراني.

والتحق ڨندوز، أمس الثلاثاء، بتربص المولودية في مركب عين الدراهم بمدينة طبرقة التونسية، قبل أن يخوض اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية رفقة زملائه الجدد.

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رابط دائم : https://nhar.tv/E2K2H
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