ڨوجيل بهنئ الجزائريين بعيد الفطر المبارك 

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، اليوم الثلاثاء، الشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة كتب ڨوجيل على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “منتقصة الفرحة بإشراقة شمس العيد, وأفئدتنا منفطرة مما يتعرض له ويعانيه أهلنا في غزة وفلسطيننا المظلومة, من عدوان ممعن في جرائمه, مستغل تحيز الغرب ونفاقه الدامغ, والاعوجاج غير المسبوق الذي طال المنظومة الدولية. نسأل الله تعالى الفرج لفلسطين, تقبل الله منا ومنكم وعيدكم سعيد”.